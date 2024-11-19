ولي العهد: كل التوفيق لنشامى منتخبنا أمام شقيقه الكويتي

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الوكيل الإخباري- نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الثلاثاء، صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" حملت شعار "شدوا على الركايب الأردن والكويت حبايب". اضافة اعلان





وكتب سموه على الصورة: "كل التوفيق لنشامى منتخبنا أمام شقيقه الكويتي".