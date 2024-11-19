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ولي العهد: كل التوفيق لنشامى منتخبنا أمام شقيقه الكويتي

ولي العهد
ولي العهد
الثلاثاء، 19-11-2024 07:14 م
الوكيل الإخباري-   نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الثلاثاء، صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" حملت شعار "شدوا على الركايب الأردن والكويت حبايب".اضافة اعلان


وكتب سموه على الصورة: "كل التوفيق لنشامى منتخبنا أمام شقيقه الكويتي".
 
gnews

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