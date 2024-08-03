ولي العهد: لك الحمد حمدًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك

واضاف، لقد منّ الله علينا بمولودة أسميناها إيمان اللهم اكتب لها حُسن الخَلق والخُلُق والصحة والعافية اللهم أنبتها نباتًا حسنًا واجعلها من الصالحات الذاكرات.
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