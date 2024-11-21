 
الخميس 2024-11-21 06:16 م
 

ولي العهد مهنئاً بتتويج نادي السلط ببطولة الدرع: السلط سلطانة

ولي العهد
ولي العهد
الخميس، 21-11-2024 05:25 م
الوكيل الإخباري-   هنأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني نادي السلط بمناسبة تتويجه ببطولة الدرع للمرة الأولى في تاريخه.اضافة اعلان


ونشر الامير عبر خاصية “ستوري” على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مقطع فيديو من الاحتفالات التي شهدتها مدينة السلط بعد فوز النادي بلقب الدرع معلقا عليها: “السلط سلطانة.. مبارك الدرع والفرحة للأهل في السلط”.
 
gnews

أحدث الأخبار

كتائب القسام

فلسطين القسام: أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا من المسافة صفر

بلدية الكرك

أخبار محلية بلدية الكرك تضبط كميات كبيرة من التمور مجهولة المصدر

الطفيلة

أخبار محلية محافظ الطفيلة يطلع على برامج مديرية الثقافة

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد مهنئاً بتتويج نادي السلط ببطولة الدرع: السلط سلطانة

مستشفى

أخبار محلية اجراء عمليات جراحة أطفال نوعية الأولى من نوعها بالاردن

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية توجيهات من وزارة التربية بشأن "التوجيهي" الجديد

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح البناء الجديد لمسجد عيمة القديم

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: إسرائيل تمنع المساعدات من دخول غزة وهي عملية تطهير عرقي



 


الأكثر مشاهدة