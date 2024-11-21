ولي العهد مهنئاً بتتويج نادي السلط ببطولة الدرع: السلط سلطانة

05:25 م

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الوكيل الإخباري- هنأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني نادي السلط بمناسبة تتويجه ببطولة الدرع للمرة الأولى في تاريخه. اضافة اعلان





ونشر الامير عبر خاصية “ستوري” على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مقطع فيديو من الاحتفالات التي شهدتها مدينة السلط بعد فوز النادي بلقب الدرع معلقا عليها: “السلط سلطانة.. مبارك الدرع والفرحة للأهل في السلط”.