ولي العهد مهنئاً بتتويج نادي السلط ببطولة الدرع: السلط سلطانة

ونشر الامير عبر خاصية “ستوري” على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مقطع فيديو من الاحتفالات التي شهدتها مدينة السلط بعد فوز النادي بلقب الدرع معلقا عليها: “السلط سلطانة.. مبارك الدرع والفرحة للأهل في السلط”.
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