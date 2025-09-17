ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل للولايات المتحدة

10:36 ص

الوكيل الإخباري- يبدأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأربعاء، زيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية، يعقد خلالها عدة لقاءات مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي وعدد من المسؤولين في العاصمة واشنطن. اضافة اعلان

