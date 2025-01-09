ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومية في محافظة مأدبا.

الوكيل الإخباري- افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الخميس، مركز الخدمات الحكومية في محافظة مادبا، الذي يقدم 118 خدمة تتبع لـ 24 جهة حكومية.

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ويقدم المركز خدماته من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 12 ليلا (منتصف الليل)، طيلة أيام الأسبوع باستثناء الجمعة، ويمكن الحصول على الخدمات فيه إما عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "سند" أو بزيارة المركز مباشرة.



وأكد سمو ولي العهد أهمية الاستمرار في خطة التوسع في إنشاء مراكز الخدمات الحكومية بجميع المحافظات، نظرا لأهميتها في توسيع نطاق وصول الخدمات النوعية للمواطنين.



وأشار سموه إلى ضرورة أن تشمل الخدمات الحكومية الإلكترونية معظم المعاملات، بما لا يستدعي مراجعة الدوائر والمؤسسات الحكومية إلا للمعاملات الضرورية.