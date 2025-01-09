ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومية في محافظة مأدبا.

ويقدم المركز خدماته من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 12 ليلا (منتصف الليل)، طيلة أيام الأسبوع باستثناء الجمعة، ويمكن الحصول على الخدمات فيه إما عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "سند" أو بزيارة المركز مباشرة.
وأكد سمو ولي العهد أهمية الاستمرار في خطة التوسع في إنشاء مراكز الخدمات الحكومية بجميع المحافظات، نظرا لأهميتها في توسيع نطاق وصول الخدمات النوعية للمواطنين.
وأشار سموه إلى ضرورة أن تشمل الخدمات الحكومية الإلكترونية معظم المعاملات، بما لا يستدعي مراجعة الدوائر والمؤسسات الحكومية إلا للمعاملات الضرورية.
واستمع سمو ولي العهد إلى شرح قدمته مديرة مراكز الخدمات الحكومية ديما النهار، عن خدمات مركز مادبا، الذي يمتاز بموقع استراتيجي داخل محطة الحافلات بالقرب من المركز التجاري للمدينة، مما يسهل وصول المواطنين إليه ويخدم المناطق المجاورة، مثل ناعور وأم العمد وماعين وحسبان وذيبان.
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