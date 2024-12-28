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يوم طبي مجاني في جمعية الشجرة غدا الأحد

طبيب "تعبيرية"
طبيب
السبت، 28-12-2024 06:59 م

الوكيل الإخباري-    تنظم الجمعية الوطنية للسلامة العلاجية (سلامتك)، يوم غد الأحد، يوما طبيا مجانيا، بالشراكة مع تكية أم علي، في جمعية الشجرة الخيرية بلواء الرمثا.

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وأشارت رئيسة الجمعية يسرى عبد الهادي، إلى أن اليوم الطبي يشمل معظم التخصصات أبرزها طب الأطفال، والباطني، وطب عام، إضافة إلى إجراء فحص السكري والضغط للمشاركين.

 
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