يوم طبي مجاني في جمعية الشجرة غدا الأحد

الوكيل الإخباري- تنظم الجمعية الوطنية للسلامة العلاجية (سلامتك)، يوم غد الأحد، يوما طبيا مجانيا، بالشراكة مع تكية أم علي، في جمعية الشجرة الخيرية بلواء الرمثا.

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