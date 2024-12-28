يوم طبي مجاني في جمعية الشجرة غدا الأحد

وأشارت رئيسة الجمعية يسرى عبد الهادي، إلى أن اليوم الطبي يشمل معظم التخصصات أبرزها طب الأطفال، والباطني، وطب عام، إضافة إلى إجراء فحص السكري والضغط للمشاركين.
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