يوم طبي مجاني للبر والإحسان في المفرق غدا

الوكيل الإخباري- تنظم حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية(جهد)، غدا الجمعة، يوما طبيا مجانيا في منطقة قضاء رحاب بمحافظة المفرق.

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وتبدأ فعاليات اليوم الطبي، الذي يقام ضمن برنامج لمسة شفاء للبر والإحسان بالتعاون مركز الشامي للعيون وبلدية رحاب، وبمشاركة الفريق الطبي للحملة، الساعة العاشرة والنصف صباحا في مدرسة رحاب الأساسية للبنات.



وتشمل الفعالية الطبية بحسب بيان لجهد اليوم الخميس، تقديم الخدمات الطبية العلاجية والاستشارية المجانية للمراجعين من خلال 11 عيادة اختصاص رئيسية تشمل الباطنية والقلب، العيون، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، الصدرية، العظام، الروماتيزم والمفاصل، النسائية والأسنان، وإجراء فحوصات الضغط والسكري، وصرف العلاجات المجانية اللازمة.