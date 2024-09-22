1020 مستفيدا من فعاليات اليوم الطبي المجاني للبر والاحسان في قصبة معان

كما تم خلال الفعالية الطبية، التي نظمتها الحملة بالتعاون مع مستشفى معان الحكومي ومركز الشامي للعيون، معاينة 50 مريضا ستعمل الحملة على متابعتها في إطار شراكتها مع القطاع الطبي الخاص لحاجتها لمزيد من التدخلات العلاجية والجراحية.
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