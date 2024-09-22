1020 مستفيدا من فعاليات اليوم الطبي المجاني للبر والاحسان في قصبة معان

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الوكيل الإخباري- قدمت حملة البر والاحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية(جهد) خدمات طبية واستشارية لنحو 1020 مراجعا ضمن فعاليات اليوم الطبي المجاني، الذي نظمته ضمن برنامج "لمسة شفاء" في قصبة معان. اضافة اعلان





كما تم خلال الفعالية الطبية، التي نظمتها الحملة بالتعاون مع مستشفى معان الحكومي ومركز الشامي للعيون، معاينة 50 مريضا ستعمل الحملة على متابعتها في إطار شراكتها مع القطاع الطبي الخاص لحاجتها لمزيد من التدخلات العلاجية والجراحية.