1186 أسرة مستفيدة من المعونات الطارئة في إربد العام الماضي

وبحسب إحصائيات حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)؛ فإن القيمة المالية للمعونات الطارئة للأسرة المستفيدة في محافظة إربد تبلغ 240027 دينارا.
ويستهدف برنامج المعونات المالية الطارئة الأسر المحتاجة التي تمر بظروف طارئة استثنائية وتتطلب نوعا من الحماية والرعاية العاجلة مثل وفاة أحد أفراد الأسرة أو الهجرة القسرية للأسر المحتاجة أو حريق منزل الأسرة أو تعرض رب الأسرة أو المعيل الوحيد لها للسجن أو تعرض الأسرة للكوارث والنكبات الطبيعية وغيرها من الظروف الطارئة.
وبلغ عدد الحالات المنتفعة من هذا البرنامج 5246 أسرة في عام 2023 بمبلغ 1050425 دينار، بكل المحافظات، حيث كانت الأسر التي ترأسها المرأة هي المستفيد الأكبر من هذا البرنامج حيث بلغت تقريبا 80 بالمئة من إجمالي عدد الأسر.
وحسب الإحصائيات، فإن توزيع المستفيدين من المعونة الطارئة حسب سبب منح المعونة أو الظروف الطارئة التي مرت بها الأسر، تُبين أن وفاة أحد أفراد الأسرة تشكل النسبة الأكبر من غيرها من الظروف الطارئة التي مرت بها الأسر بنسبة 40 بالمئة، تليها سجن رب الأسرة، بنسبة 26 بالمئة، ووفاة رب الأسرة بنسبة 22 بالمئة.
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