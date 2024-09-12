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1441 حالة إسعاف و98 إنقاذا و88 حريقا خلال 24 ساعة بالأردن

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 12-09-2024 02:37 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1441) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:48) دقيقة .

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كما تم التعامل مع (98) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (9:05) دقيقة، و(45) حادث إطفاء و(43) حرائق أعشاب جافة وبمعدل زمن الاستجابة (7:58) دقيقة.

 
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