1441 حالة إسعاف و98 إنقاذا و88 حريقا خلال 24 ساعة بالأردن

كما تم التعامل مع (98) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (9:05) دقيقة، و(45) حادث إطفاء و(43) حرائق أعشاب جافة وبمعدل زمن الاستجابة (7:58) دقيقة.
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