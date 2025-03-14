1455 غرفة فندقية قيد الإنشاء في البترا

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، فارس بريزات، الجمعة، إن عدد الزوار الأجانب لمدينة البترا انخفض بنسبة 5% مقارنة بين أول شهرين من العام الحالي والماضي.

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وأضاف بريزات أن الغالبية الكبرى من زوار البترا من الأجانب. وتحدث بريزات عن مؤشرات إيجابية في شهري نيسان وأيار المقبلين من العام الحالي لأعداد زوار مدينة البترا، مضيفا أن الموسم الثاني للسياحة (الأجنبية) في البترا يبدأ في أيلول وينتهي في تشرين الثاني.



ولفت إلى أن الطيران منخفض الكلف يرفع نسب الزوار للمدينة الأثرية. وأشار إلى أن الاستقرار الأمني في المنطقة يعزز السياحة في الأردن.