 
الجمعة 2025-03-14 05:39 م
 




            

        








    

        

        

            1455 غرفة فندقية قيد الإنشاء في البترا
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                مدينة البترا
            
                

                    البترا
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        04:44 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، فارس بريزات، الجمعة، إن عدد الزوار الأجانب لمدينة البترا انخفض بنسبة 5% مقارنة بين أول شهرين من العام الحالي والماضي.
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وأضاف بريزات  أن الغالبية الكبرى من زوار البترا من الأجانب. وتحدث بريزات عن مؤشرات إيجابية في شهري نيسان وأيار المقبلين من العام الحالي لأعداد زوار مدينة البترا، مضيفا أن الموسم الثاني للسياحة (الأجنبية) في البترا يبدأ في أيلول وينتهي في تشرين الثاني.

ولفت إلى أن الطيران منخفض الكلف يرفع نسب الزوار للمدينة الأثرية. وأشار إلى أن الاستقرار الأمني في المنطقة يعزز السياحة في الأردن.
 
وفي حديثه عن الاستثمارات في المدينة الأثرية قال إن البترا بها 1455 غرفة فندقية قيد الإنشاء، وسينتهي العدد الأكبر منها قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن ذلك يشمل 11 فندقا.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            1455 غرفة فندقية قيد الإنشاء في البترا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                العيسوي
                            
                    
                    

                        
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