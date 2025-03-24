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15 طبيبا من خريجي اليرموك يحققون قبولا ببرامج الإقامة الأميركية

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الإثنين، 24-03-2025 04:41 م

الوكيل الإخباري-    حقق 15 طبيبا من خريجي كلية الطب في جامعة اليرموك إنجازا كبيرا بحصولهم على قبول في برامج الإقامة للتخصصات الطبية في عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الأميركية للعام 2025.

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وأكدت عميدة كلية الطب في جامعة اليرموك، الدكتورة جمانة السليمان، أن الخريجين تم قبولهم في مجموعة من التخصصات الطبية الحيوية مثل الطب الباطني، وطب الأطفال، وطب الأعصاب.


وقال إن المقبولين تم اختيارهم للالتحاق بمؤسسات أكاديمية مرموقة، بما في ذلك جامعة أركنساس للعلوم الطبية، وجامعة أوكلاهوما، وجامعة بوفالو، وجامعة أريزونا، إضافة إلى مراكز ومستشفيات طبية مشهورة مثل مركز رايت الطبي، ومستشفيات نورثويل، ومركز كوريويل الصحي، ومستشفيات ترينيتي، وغيرها من المراكز الطبية الأميركية المعتمدة.

 
 
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