15 طبيبا من خريجي اليرموك يحققون قبولا ببرامج الإقامة الأميركية

الوكيل الإخباري- حقق 15 طبيبا من خريجي كلية الطب في جامعة اليرموك إنجازا كبيرا بحصولهم على قبول في برامج الإقامة للتخصصات الطبية في عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الأميركية للعام 2025.

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وأكدت عميدة كلية الطب في جامعة اليرموك، الدكتورة جمانة السليمان، أن الخريجين تم قبولهم في مجموعة من التخصصات الطبية الحيوية مثل الطب الباطني، وطب الأطفال، وطب الأعصاب.