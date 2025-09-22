2.58 مليون اشتراك كهرباء في الأردن

ووفقا لهذه البيانات، بلغ عدد مشتركي التيار الكهربائي نهاية العام الماضي 2.581 مليون اشتراك، مقابل 2.533 مليون اشتراك العام الذي سبقه موزعة على شركات التوزيع الثلاث العاملة في المملكة (الأردنية، إربد وتوزيع الكهرباء)، بحسب ما أوردته يومية الغد.
وبحسب البيانات، فإن شركة الكهرباء الأردنية، صاحبة الامتياز في محافظات عمان، الزرقاء، البلقاء ومأدبا، استحوذت على العدد الأكبر من الاشتراكات بواقع نحو 1.64 مليون اشتراك نهاية العام الماضي، مقارنة مع نحو 1.61 مليون اشتراك نهاية العام الذي سبقه، تليها شركة كهرباء إربد صاحبة الامتياز في محافظات الشمال وبواقع 645.3 ألف اشتراك نهاية العام الماضي، مقارنة مع نحو 630.9 ألف اشتراك نهاية العام الذي سبقه، ثم شركة توزيع الكهرباء صاحبة الامتياز في محافظات جنوب المملكة، بواقع نحو 289.3 ألف اشتراك، مقارنة مع نحو 288.6 ألف اشتراك نهاية العام 2023.
وارتفع عدد العدادات الكهربائية التي تم اعتمادها العام الماضي بنسبة %161، ليبلغ 918449 عدادا، مقابل 352264، علما أن شركات التوزيع تواصل تركيب العدادات الذكية واستبدال القديمة.
وتشير آخر بيانات رسمية صادرة بهذا الخصوص، إلى أن نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية بلغت 84.3 % من المستهدف حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، فيما تتضمن خطة الحكومة بهذا الخصوص، استكمال مشروع العدادات الذكية نهاية العام الحالي.
كما ارتفع نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية العام الماضي بنسبة 4 %، ليبلغ 1737 كيلو واط ساعة، مقارنة مع 1664 كيلو واط ساعة العام الذي سبقه، بالاعتماد على أن عدد السكان بلغ نهاية العام الماضي نحو 11.7 مليون نسمة، مقارنة مع نحو 11.4 مليون نسمة بنهاية العام 2023، أي بنسبة نمو تقارب 2 %.
يأتي ذلك، في وقت ارتفع فيه إجمالي كمية الطاقة المستهلكة العام الماضي إلى 20380.38 جيجا واط ساعة، مقارنة مع 19113 جيجا واط ساعة العام الذي سبقه، موزعة على مختلف القطاعات الاستهلاكية وعلى رأسها القطاع المنزلي والاعتيادي بإجمالي استهلاك بلغ العام الماضي 9418.85 جيجل واط ساعة، مقارنة مع 8856 جيا واط ساعة العام الذي سبقه.
