أحمد سعد يتعرض لحادث سير خطير (فيديو)

الوكيل الإخباري- تعرّض الفنان أحمد سعد لحادث سير على طريق العين السخنة خلال عودته من إحياء حفل زفاف بالقاهرة فجر السبت، ونُقل على إثره إلى المستشفى.

وأكدت زوجته علياء بسيوني أن الحادث لم يكن بسبب السرعة، وأن سعد يخضع حالياً لفحوص طبية برفقة شقيقه الفنان عمرو سعد، متوقعة خروجه قريباً بعد الاطمئنان على حالته.



وأعلن عمرو سعد عبر "فيسبوك" عن الحادث شاكراً الجمهور على اهتمامهم، فيما أوضح نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل أن النقابة تتابع حالته عن كثب، وأن الفحوص تتركّز على منطقة الظهر بعد انفتاح الوسادة الهوائية لحظة الاصطدام.



وكان أحمد سعد قد أحيا حفلاً ناجحاً في لندن الخميس الماضي بحضور جماهيري كبير.