3 وفيات و5 إصابات بحريق محل للعطور في ماركا ​

الوكيل الإخباري-قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ كوادر الدفاع المدني تعاملت مساء اليوم الاثنين مع حريق لأحد محال العطور في منطقة ماركا الجنوبية شرق العاصمة.





وأكّد الناطق الإعلامي أنّ كوادر الإطفاء والاسعاف تمكنوا من إخماد الحريق الذي نتج عنه ثلاث وفيات وخمس إصابات، حيث جرى إخلاء الوفيات وإسعاف المصابين لأقرب مستشفى فيما فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.