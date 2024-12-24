3254 طن خضار وفواكه وورقيات تصل للسوق المركزي الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات 3254 طنا اليوم الثلاثاء .

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