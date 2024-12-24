3254 طن خضار وفواكه وورقيات تصل للسوق المركزي الثلاثاء

وتاليا نشرة - استرشادية- مفصلة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم الثلاثاء:
-
أخبار متعلقة
-
عاجل بعد فتح الحدود .. 323 شاحنة أردنية عبرت الى سوريا من المنطقة الحرة
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
3500 رغيف بالساعة.. الأردن يرسل مخبزاً متنقلاً إلى غزة - صور
-
التقرير المروري: حادث تصادم بين مركبتين على طريق المطار
-
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في بروناي
-
نشطاء ينعون الشاب المناصرة إثر حادث اربد: أوجعت قلوبنا
-
من الـ 10 صباحا وإلى 4 عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالكرك (أسماء)
-
الصفدي يطلع وزراء الخارجية العرب على المحادثات التي أجراها مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا