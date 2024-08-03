3411 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و 30 قرشا والبصل الناشف بين 25 و 38 قرشا والبطاطا بين 35 و 65 قرشا والبندورة 20 و 40 قرشا والجزر 40 و 70 قرشا والخيار 25 و 40 قرشا والزهرة 50 و 85 قرشا والليمون 60 و 100 قرش والموز البلدي 50 و 85 قرشا.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه حكومي بشأن سرقة التيار الكهربائي
-
الجامعة الأردنية تهنئ العائلة الهاشمية بقدوم الأميرة إيمان الحسين
-
رئيس الوزراء يهنِّئ بمولد الأميرة إيمان
-
البريد الأردني: مركز التجارة الإلكترونية يبدأ عمله التجريبي منتصف آب
-
سماوي يكرم التهامي ضمن فعاليات مهرجان جرش
-
اتحاد الكتاب يقدم امسية شعرية عربية واردنية في جرش 38
-
الملكة رانيا: نوّرت حياتنا بالحفيدة الغالية إيمان
-
ولي العهد: لك الحمد حمدًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك