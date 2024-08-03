3411 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3411 طنا، منها 2300 طن خضار و968 طن فواكه و143طنا من الورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و 30 قرشا والبصل الناشف بين 25 و 38 قرشا والبطاطا بين 35 و 65 قرشا والبندورة 20 و 40 قرشا والجزر 40 و 70 قرشا والخيار 25 و 40 قرشا والزهرة 50 و 85 قرشا والليمون 60 و 100 قرش والموز البلدي 50 و 85 قرشا.