428 مليون دينار قيمة مستوردات الأردن من المركبات في الربع الأول من 2025

وأظهر مؤشرات المركبات ، أن القيمة الإجمالية للمركبات المستوردة بلغت 428 مليون دينار، بارتفاع نسبته 25% عن الربع الأول من عام 2024.
وشهدت حركة استيراد مركبات البنزين ارتفاعا بنسبة 58% في الربع الأول من العام الحالي، وبواقع 11036 مركبة، مقابل 6986 مركبة في الربع الأول من العام الماضي، فيما تراجع استيراد المركبات الكهربائية بنسبة 45% خلال الفترة ذاتها وبلغ عددها 6891 مركبة، مقابل 12467 مركبة خلال فترة المقارنة.
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