428 مليون دينار قيمة مستوردات الأردن من المركبات في الربع الأول من 2025

الوكيل الإخباري- ارتفع إجمالي عدد المركبات التي استوردها الأردن في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 28% ليصل 36851 مركبة، مقابل 28871 مركبة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب مؤشرات أداء الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.

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وأظهر مؤشرات المركبات ، أن القيمة الإجمالية للمركبات المستوردة بلغت 428 مليون دينار، بارتفاع نسبته 25% عن الربع الأول من عام 2024.