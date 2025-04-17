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428 مليون دينار قيمة مستوردات الأردن من المركبات في الربع الأول من 2025

مركبات في المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء
مركبات في المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء
 
الخميس، 17-04-2025 07:31 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع إجمالي عدد المركبات التي استوردها الأردن في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 28% ليصل 36851 مركبة، مقابل 28871 مركبة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب مؤشرات أداء الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.

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وأظهر مؤشرات المركبات ، أن القيمة الإجمالية للمركبات المستوردة بلغت 428 مليون دينار، بارتفاع نسبته 25% عن الربع الأول من عام 2024.


وشهدت حركة استيراد مركبات البنزين ارتفاعا بنسبة 58% في الربع الأول من العام الحالي، وبواقع 11036 مركبة، مقابل 6986 مركبة في الربع الأول من العام الماضي، فيما تراجع استيراد المركبات الكهربائية بنسبة 45% خلال الفترة ذاتها وبلغ عددها 6891 مركبة، مقابل 12467 مركبة خلال فترة المقارنة.

 
gnews

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