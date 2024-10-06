50 % من الأردنيين يثقون بحكومة حسان ومتفائلون في فريقه

الوكيل الإخباري- اظهر استطلاع رأي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول حكومة الدكتور جعفر حسان، أن 50% من الأردنيين في العينة الوطنية يثقون بحكومة الدكتور جعفر حسان ومتفائلون في تشكيلة الفريق الوزاري، و48% من قادة الرأي والخبراء يثقون بحكومة الدكتور جعفر حسان و43% منهم متفائلون في تشكيلة الفريق الوزاري.



ووفقا لنتائج الاستطلاع ، فإن 47% من افراد العينة الوطنية و40% من أفراد عينة قادة الرأي والخبراء متفائلون في قدرة حكومة الدكتور جعفر حسان على تنفيذ الإصلاحات السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي وخطة اصلاح القطاع العام.

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