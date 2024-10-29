51 ألفا و491 اشتراك بالجيل الخامس المتنقل في الأردن

وتشير هذه المؤشرات لنمو اشتراكات الجيل الخامس خلال الربع الثاني بنسبة (64%)، وكما أشارت إلى نمو في معدل استخدام المشترك للبيانات بنسبة (4%) لخدمات الانترنت الثابت عريض النطاق مقارنة بالربع الأول من العام 2024.
خدمات الانترنت الثابت عريض النطاق:
وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، فقد أشار التقرير إلى تسجيل (793) ألف اشتراك بنسبة انتشار بلغت (32,9%) بالنسبة لعدد الأسر للربع الثاني للعام 2024 مقارنة مع (798) ألف اشتراك بنسبة انتشار بلغت (33,3%) للربع الأول من نفس العام، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته (18%)، في حين بلغت نسبة اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (xDSL) (11%)، وكذلك بلغت نسبة اشتراكات تقنية الفايبر (70%)مع نهاية الربع الثاني، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر ما مجموعه (556) ألف اشتراك خلال الربع الثاني للعام 2024 مقارنة مع (548) ألف اشتراك للربع الأول من ذات العام.
وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي (1,289) مليار جيجا بايت للربع الثاني للعام 2024 مقارنة مع (1,249) مليار جيجا للربع الأول من العام نفسه، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ (542) جيجا لكل اشتراك والتي كانت في الربع الأول للعام 2024 حوالي (521) جيجا بنسبة نمو بلغت (4%).
خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق:
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ (7.908) مليون اشتراك حتى نهاية الربع الثاني من العام 2024، موزعة على اشتراكات بما نسبته ( 71% ) للدفع المسبق و(29% ) اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات ) ما نسبته (84%) ،واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (16%)، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي (7.6) مليار دقيقة، موزعة على (97% ) محلياً و(3% )دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي ( 290) مليون رسالة نصية، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثاني من العام 2024 ما نسبته (68.1 %) وفقا لعدد السكان الإجمالي وبنسبة (104.7%) وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.
فيما يخص اشتراكات الجيل الخامس المتنقل
أشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل قد استمرت بالارتفاع بشكل ملحوظ في الربع الثاني للعام 2024 حيث بلغت حوالي (51,491) اشتراك مقارنة مع الربع الأول من ذات العام والذي بلغ حوالي (31,334) اشتراك بنسبة نمو بلغت حوالي (64%).
كما بلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق حوالي (627) مليون جيجا بايت في الربع الثاني مقارنة مع حوالي (610) مليون جيجا بايت في الربع الأول من ذات العام.
خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة:
ووفقاً للتقرير المنشور، فقد بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حوالي (491) ألف اشتراك للربع الثاني، وحصد القطاع المنزلي على ما نسبته (67%) من المجموع الكلي وما نسبته (33%) للقطاع التجاري.
وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي (11,5) مليون دقيقة اتصال خلال الربع الثاني، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة (85%)، وما نسبته (15%) من دقائق الاتصال للحركة الهاتفية الدولية.
خدمات الخطوط المؤجرة:
هذا وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت (23,011) اشتراك في نهاية الربع الثاني من العام 2024 مقارنة مع (20,993) اشتراك في الربع الأول من ذات العام.
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