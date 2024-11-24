6 نصائح أمنية للمواطنين خلال الساعات القادمة

●الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول
● الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها.
● التأني أثناء القيادة في المناطق المتوقع أن تتساقط فيها الأمطار
● عدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه فيها.
● الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وضرورة اطفائها عند النوم.
● عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة.
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