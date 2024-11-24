6 نصائح أمنية للمواطنين خلال الساعات القادمة

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام الى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال المنخفض الجوي المتوقع وهطول الأمطار بمشيئة الله، مؤكدة على ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :

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