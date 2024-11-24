 
الأحد 2024-11-24 02:30 م
 

6 نصائح أمنية للمواطنين خلال الساعات القادمة

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الأحد، 24-11-2024 01:21 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية الأمن العام الى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال المنخفض الجوي المتوقع وهطول الأمطار بمشيئة الله، مؤكدة على ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :  

اضافة اعلان


●الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول 
● الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها.
 ● التأني أثناء القيادة في المناطق   المتوقع أن تتساقط فيها الأمطار 
 ● عدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه فيها.
● الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وضرورة اطفائها عند النوم.
● عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات عالمياً.. 35 مليون مشاهدة لصورة راكب "فضائي" في طائرة

نائبة الرئيس سارة دوتيرتي مع الرئيس فرديناند ماركوس الابن

عربي ودولي نائبة رئيس الفلبين تهدد علناً باغتياله .. وأجهزة الأمن تستنفر

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية : توجه لعقد امتحان التوجيهي الكترونيا من (4) إلى (5) مرات سنوياً

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

أخبار محلية الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

سيارات الأمن في منطقة الرابية

ترند حادثة الرابية.. رفض للاعتداء على رجال الأمن ودعوات للضرب بيد من حديد

تعبيرية

خاص بالوكيل الزراعة: وقف استيراد البطاطا

يءق

أخبار الشركات شركتا "نتورك إنترناشيونال الأردن" و"Gate To Pay" توقعان مذكرة تفاهم لتسريع النمو المالي الرقمي في المملكة

جانب من المظاهرة الحاشدة في أمستردام

عربي ودولي مئات المتظاهرين بهولندا يطالبون باعتقال نتنياهو وغالانت



 


الأكثر مشاهدة