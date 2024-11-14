7 إصابات بين بالغة ومتوسطة في حادث تدهور لحافلة نقل مشترك

وبينت الإدارة أن جميع الإصابات تم إسعافها ونقلها إلى مستشفى الكرك الحكومي ، فيما تواجدت كوادر إدارة السير في موقع الحادث للدلالة والإرشاد وإزالة الأثر والعوائق المرورية أمام المركبات في الطريق .
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