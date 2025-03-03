740 متسولًا تم ضبطهم خلال 412 حملة لمكافحة التسول في شباط

12:04 م

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الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر شباط الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنّها استقبلت 9240 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و175 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 50 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.



ووفق التقرير، تم إلحاق 50 طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 44 طفلا من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 10 أطفال.



وبين التقرير أن عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 213 حدثا، وأن عدد الأحداث المستفيدين من برامج التأهيل المهني المنفذة من خلال دور تربية وتأهيل الأحداث 74 حدثا، وعدد الأطفال العاملين في ظروف مخالفة للتشريعات والحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة من خلال مديريات الميدان ومكاتب الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع الجهات والمنظمات الشريكة 51 طفلا، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات المساعدة القانونية 9 أحداث.



وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6118 جمعية، حيث تم تسجيل 7 جمعيات جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 71 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 28 جمعية، وعدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها 12 هيئة، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة 11 هيئة، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 10 لجان.



وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية 1795 أسرة، في حين بلغ العدد الإجمالي للأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 47611 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 172 أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 91 بالمئة.



وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 412 حملة لمكافحة التسول، تم خلالها ضبط 740 متسولا ومتسولة.



