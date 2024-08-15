761 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 534 طنا، و172 طن فواكه، و20 طن ورقيات، و23 طنا ما بين فواكه وخضار و12 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام وغيرها.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 13-18 قرشا، البصل الناشف 20-30 قرشا، الثوم 200-325 قرشا، البطاطا 35-50 قرشا، البندورة 25-40 قرشا، الخيار 25-35 قرشا، الزهرة 35-55 قرشا، الشمام 20 - 35 قرشا، والبطيخ 25-35 قرشا.
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