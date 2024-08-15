761 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الخميس، 761 طنا.



وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 534 طنا، و172 طن فواكه، و20 طن ورقيات، و23 طنا ما بين فواكه وخضار و12 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام وغيرها.