 
الخميس 2024-10-31 04:02 م
 

79 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

وزير العدل ونقيب المحامين
وزير العدل ونقيب المحامين
الخميس، 31-10-2024 03:49 م

الوكيل الإخباري - أدى 79 محاميا جديدا، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

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ورحب التلهوني، بالمحامين الجدد، متمنيا لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.


يشار إلى أن المادة 23 من قانون نقابة المحامين تلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

 
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