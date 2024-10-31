79 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الوكيل الإخباري - أدى 79 محاميا جديدا، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

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ورحب التلهوني، بالمحامين الجدد، متمنيا لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.