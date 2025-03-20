80 ألف مستفيدة من تأمين الأمومة بمبلغ تجاوز 128 مليون دينار

وكشفت المؤسسة أن إجمالي عدد المؤمن عليهم في الضمان الاجتماعي بلغ مليونًا و(584) ألف مشترك، فيما وصل عدد المشتركات الفعالات إلى (462,882) مشتركة، من بينهن (35,594) مشتركة اختيارياً. كما بلغ عدد المؤمن عليهن الحاصلات على رواتب تقاعدية (58,032) متقاعدة، في حين بلغ عدد المستحقات لحصص من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية (135,275) مستفيدة.
وأوضحت المؤسسة أن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة تراكمياً منذ تطبيقه بلغ (80,276) مستفيدة، بمبلغ إجمالي وصل إلى نحو (128) مليونًا و(332) ألف دينار. وأشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عزّز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص، من خلال توسيع شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، إضافةً إلى توفير المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة أو الأخت، سواء كانت مطلقة أو أرملة، عبر منحها حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى، والتي لم تكن مستحقة من راتبه سابقًا.
وبيّنت المؤسسة أن عدد المؤمن عليهن المستفيدات من تأمين التعطل عن العمل، منذ بدء تطبيقه، بلغ تراكمياً (339,393) مستفيدة، بمبلغ إجمالي يقترب من (310) ملايين دينار، مع تسجيل أكثر من مليون و(164) ألف حالة صرف.
وجددت المؤسسة دعوتها للنساء العاملات إلى الاستفسار عن حقوقهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بسوق العمل، والتأكد من شمولهن بمظلته وفقًا لأجورهن الحقيقية وكامل فترات عملهن.
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