الإثنين 2025-09-08 07:24 م
 

%80 نسبة إنجاز توسعة بركة الحسا في الأغوار الجنوبية

جانب من الأعمال
 
الإثنين، 08-09-2025 06:51 م

الوكيل الإخباري- قالت سلطة وادي الأردن إن نسبة إنجاز توسعة وإعادة تأهيل بركة الحسا في الأغوار الجنوبية بلغت 80 بالمئة.

وأكد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية بالسلطة المهندس ماجد الخريسات خلال تفقده سير العمل بالبركة إن المشروع يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن المائي في المنطقة وتحسين كفاءة إدارة المصادر المائية، وبما ينعكس إيجابا على تزويد مياه الشرب والري والصناعة في الأغوار الجنوبية.


وبين أن المشروع يهدف إلى تقليل عكورة المياه في بركة الحسا أثناء الفيضانات، وضمان استمرارية تزويد المياه لأغراض الشرب والري والصناعة من خلال زيادة السعة التخزينية للبركة، إضافة إلى تقليل كلف الصيانة والإصلاح.


ويشمل المشروع إنشاء خزان ترسيبي جديد وربطه مع الأحواض القائمة، إلى جانب أعمال الصيانة والعزل للبركة والقنوات الترسيبية، وتوريد الصخور وسلال الجابيون لتقليل سرعة الفيضانات، إضافة إلى استبدال خطوط الأنابيب المتضررة وتنفيذ بوابات تحكم كهربائية ويدوية.

 
 
