834 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، البصل الناشف 18-28، الثوم 250-350، البطاطا 25-50، البندورة 25-45، الخيار 20-30، الزهرة 40-80، البطيخ 25-35، والشمام 20 - 35 قرشا.
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