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834 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

خضار وفواكه
خضار وفواكه




 

الثلاثاء، 13-08-2024 01:29 م
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، 834 طنا منها 486 طن خضار و 275 طن فواكه، و 36 طن ورقيات، بحسب مدير السوق المهندس ربيع الروسان.

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، البصل الناشف 18-28، الثوم 250-350، البطاطا 25-50، البندورة 25-45، الخيار 20-30، الزهرة 40-80، البطيخ 25-35، والشمام 20 - 35 قرشا.
gnews

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