878 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار بلغ 583 طنا و235 طن فواكه و58 طن ورقيات، و2 طن من مواد مثل الفراولة وغيرها.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، البصل الناشف 28-40 قرشا، الثوم 260-325 قرشا، البطاطا 35-50 قرشا، البندورة 15-30 قرشا، الخيار 10-20 قرشا، والزهرة 30-40 قرشا.
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