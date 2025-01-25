9 أسرى أردنيين في سجون الاحتلال سيفرج عنهم ضمن صفقة تبادل (أسماء)

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل RT بتضمين 9 أشخاص من الجنسية الأردنية ضمن الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وسيجري الإفراج عنهم اليوم السبت في إطار استكمال تنفيذ صفقة التبادل بين "حماس" وإسرائيل.



وشملت فئة الأردنيين الذين تلقوا أحكامًا مؤبدة لمرة واحدة، ومنهم من حكم عليه بالمؤبد لـ11 مرة، بالإضافة إلى آخرين محكومين بأحكام سجن تتراوح بين 19 سنة و 25 سنة.



وتضمنت القائمة الأسماء التالية: مرعي أبو سعيدة (11 مؤبد)، عمار الحويطات (مؤبد)، ثائر اللوزي (19 سنة)، هاني الخمايسة (مؤبد)، علي نزال (20 سنة)، زيد يونس (مؤبد و25 سنة)، رائد مسالمة (مؤبدان و 20 سنة)، فرج العدوان (25 سنة)، محمد الرمحي (23 سنة).



وفي وقت سابق من اليوم افاد مكتب إعلام الأسرى بأن بعد مراجعة قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار تبين وجود خلل في عدد من الأسماء وجاري المتابعة مع الوسطاء



من جهتها افادت القناة 12العبرية بانه تم إبلاغ أهالي الأسيرات الإسرائيليات بتوقع الإفراج عنهن بحدود الساعة 12 ظهرا

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فيما وثقت مشاهد انتشار كثيف لعناصر كتائب القسام وسرايا القدس في ميدان فلسطين قبيل تسليم الاسيرات الاسرائيليات