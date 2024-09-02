988 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 623 طنا، و254 طن فواكه، و 34 طن ورقيات، و 42 طنا ما بين فواكه وخضار، و 35 طنا من مواد مثل الفراولة وغيرها.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، البصل الناشف 17-28، الثوم 280-350 قرشا، البطاطا 35-55، البندورة 12-22، الخيار 15-25، والزهرة 25-50 قرشا.
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