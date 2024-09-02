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988 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

خضار وفواكه
خضار وفواكه
الإثنين، 02-09-2024 02:03 م

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى اليوم الاثنين، 988 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 623 طنا، و254 طن فواكه، و 34 طن ورقيات، و 42 طنا ما بين فواكه وخضار، و 35 طنا من مواد مثل الفراولة وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، البصل الناشف 17-28، الثوم 280-350 قرشا، البطاطا 35-55، البندورة 12-22، الخيار 15-25، والزهرة 25-50 قرشا.

 
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