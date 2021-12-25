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السبت، 25-12-2021 12:24 م

آخر تطورات المرتفع الجوي السيبيري الذي يؤثر على المملكة

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة، بينت أن الأردن سوف يتأثر نهار اليوم السبت، بامتداد للمرتفع الجوي السيبيري.

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واوضحت الادارة، في بيان لها، انه تسود أجواء مستقرة وباردة نهارا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.


واضافت ان الاجواء ليلا ستكون صافية وباردة جداً في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والعقبة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.


وعن يوم غد الاحد، اشارت الإدارة الى انه يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها العامة، مع بقاء الأجواء مستقرة وباردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وحذرت من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

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