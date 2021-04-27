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الثلاثاء، 27-04-2021 05:34 م

آلية عقد الامتحانات النهائية في الجامعات والكليات الأردنية

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الوكيل الاخباري - حرصاً من مجلس التعليم العالي على المحافظة على صحة وسلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وبعد التشاور مع عدد من رؤساء الجامعات الأردنية فيما يتعلق بآلية عقد الامتحانات النهائية، فقد قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها ظهر اليوم الثلاثاء الموافق  27 / 4 / 2021 برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس تطبيق الأسس الآتية فيما يتعلق بالامتحانات النهائية في الجامعات الأردنية والكليات الجامعية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 / 2021:

أولاً: طلبة درجة البكالوريوس:

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1. تُجرى الامتحانات النهائية الكتابية لجميع المساقات وفي جميع التخصصات والكليات إلكترونياً (عن بعد) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مصداقية هذه الامتحانات.
2. تُجرى الامتحانات النهائية لبعض المساقات التي لا يمكن عقد امتحاناتها عن بعد (إلكترونياً) في أي حال من الأحوال، والتي تحتاج طبيعتها إلى التقييم العملي، وجاهياً في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمنـي كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيـرة إلى الحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.
3. يتم إظهار علامات الطالب في مواد الفصل الدراسي الثاني الحالي (رقماً أو رمزاً) في كشف علاماته ويتـرك له حرية اختيار المواد التي يرغب باحتسابها ضمن معدله التراكمي باستثناء طلبة المرحلة السريرية في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان بحيث يطبق عليهم نظام العلامات النافذ في الجامعة.
4. فيما يتعلق بمشاريع التخرج في التخصصات المختلفة فيترك للجامعة حرية اتخاذ الإجراءات والترتيبات بالطريقة التي تراها مناسبة لمناقشتها.

ثانياً: طلبة كليات المجتمع المتوسطة:
1. يطبق على طلبة مرحلة الدبلوم المتوسط ما يطبق على طلبة مرحلة البكالوريوس.
2. يتم إجراء الامتحان الشامل لهم في حرم تلك الكليات وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمنـي كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

ثالثاً: طلبة الدراسات العليا:
1)  يطبق على طلبة الدراسات العليا (دبلوم عالي/ماجستير/دكتوراة) ما يطبق على طلبة مرحلة البكالوريوس.
2) تعقد امتحانات الشامل وامتحانات الكفاءة الجامعية للطلبة في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.
رابعاً: الطلبة المقيمون خارج المملكة (لمختلف الدرجات):
في حال عدم تمكنهم من العودة للمملكة لإجراء الامتحانات النهائية في المساقات التي لا يمكن عقد امتحاناتها  إلكترونياً، وامتحانات الشامل لطلبة الماجستير، وامتحانات الكفاءة الجامعية لطلبة الدكتوراة، ومناقشة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراة، فيترك للجامعة حرية تقييمهم وإجراء الامتحانات النهائية بالطريقة التي تراها مناسبة، أو مناقشة رسائلهم وأطروحاتهم عن بعد (إلكترونياً)، أو رصد علامة غير مكتمل لهم في هذه المساقات.
خامساً: كما أكد مجلس التعليم العالي على توجيه الجامعات للآتي:
1) يراعى في الامتحانات التي تعقد إلكترونياً (عن بعد) أن يكون هناك توازن بين عدد أسئلة الامتحانات ونوعيتها والوقت المتاح للطلبة للإجابة على هذه الأسئلة.
2) الالتزام بكافة الإجراءات المنصوص عليها في دليل العودة للجامعات والكليات للطلبة الذين يعودون للحرم الجامعي لتقديم الامتحانات النهائية.

 




 

 


 

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