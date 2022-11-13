آل البيت تبحث ريادة الأعمال مع جامعة ليدز وتدريب خريجيها مع المفرق التنموية

الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور إن الجامعة بصدد استحداث برنامج تكنولوجيا الأعمال واستمرارية دعم الشباب لتمكينهم في ممارسة ابداعاتهم وبرامجهم ومشاريعهم الريادية من خلال المراكز المخصصة لهذه الغاية.



واستعرض خلال استقباله مديرة مركز المشاريع وريادة الأعمال في جامعة ليدز الدكتورة دايان هولت، اليوم الأحد، خطط الجامعة وبرامجها وتخصصاتها وكلياتها ومسيرتها العلمية، مشيراً إلى أن الجامعة قطعت شوطاً كبيراً للمضي قدماً في ريادة الأعمال ومستمرة في مواكبة مسيرتها نحو تنفيذ برامجها ودراساتها التي تسهم في خدمة الطلبة للولوج إلى العالمية.

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