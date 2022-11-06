جامعة آل البيت تنعى طالبة توفيت بحادث سير مؤسف

الوكيل الاخباري - نعت جامعة آل البيت اليوم الأحد ، ممثلة في رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور هاني الضمور، وأسرة الجامعة، والطلبة، وفاة الطالبة روان خالد عطية من كلية التربية تخصص معلم صف إثر تعرضها لحادث سير مؤسف.



وتاليا نص النعي :



بسم الله الرحمن الرحيم

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"



بمزيد من الحزن والأسى ينعـــى رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور هاني الضمور، وأسرة الجامعة، والطلبة، وفاة الطالبة روان خالد عطية من كلية التربية تخصص معلم صف إثر تعرضها لحادث سير مؤسف.



سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواســـــع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء.



إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

اضافة اعلان