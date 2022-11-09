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الأربعاء، 09-11-2022 11:29 ص

ورشة عمل حول مخاطر الفيضانات والسيول في جامعة آل البيت

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الوكيل الاخباري- نظمت مديرية الشؤون البلدية للواء البادية الشمالية التابعة لوزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع (مركز إدارة ونمذجة ومحاكاة الأزمات والكوارث) في جامعة آل البيت  ورشة عمل لرؤساء بلديات البادية الشمالية والمهندسين المسؤولين عن غرف الطوارئ في البلديات حول مخاطر الفيضانات والسيول ومجاري الأوديه وطرق التعامل معها، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور هاني الضمور وحضور مديرة الشؤون البلدية المهندسة براءة تليلان.

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ورحب الأستاذ الدكتور بسام المحاسنة مندوب رئيس الجامعة نائب الرئيس لشؤون الجودة والتخطيط، في حفل افتتاح الورشة بالتعاون والتشبيك مع مديرية الشؤون البلدية لتقديم الخدمات للبلديات من خلال المركز حول الإنذار المبكر بأخطار السيول والفيضانات، لافتاً إلى أن الجامعة تقدم الأجهزة والمختبرات لخدمة محافظة المفرق وبلدياتها، وتمد يد التعاون معها، ومع كل مؤسسات الوطن، باعتبار الجامعة أحد أذرع التعليم العالي في المحافظة.


من جانبه أشار مدير مركز إدارة ونمذجة ومحاكاة الأزمات والكوارث الأستاذ الدكتور مؤيد الشواقفة إلى أنه ضمن سياسة الجامعة لخدمة المجتمعات المحلية تم عقد هذه الورشة لمعالجة قضايا السيول والفياضانات في الأودية والأماكن القريبة من الممرات المائية قبيل وقوعها، واستعداداً لموسم الشتاء وهطول المطر، خاصة وأنه إذا لم تعالج هذه القضية فقد تترك آثاراً بليغة في المناطق التي تتعرض للفيضانات والسيول.


وعلى ذات الصعيد أكدت المهندسة براءة  تليلان بأن البلديات تحتاج إلى عقد مثل هذه الورشة بشكل دائم، لتطوير قدرات البلديات على التعامل مع الفيضانات في محافظة المفرق والمناطق الصحراوية، خاصة وأن بعض هذه الفيضانات والسيول ليست محلية وإنما عابرة للحدود، حيث تصل الأردن من أراضي الدول الشقيقة المجاورة.

 




 

 


 

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