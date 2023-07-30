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الأحد، 30-07-2023 10:46 م

"آل البيت" تنظم مهرجان التراث الشعبي الأردني الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - نظمت جامعة آل البيت، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة المفرق، اليوم الأحد، مهرجان التراث الشعبي الأردني - الفلسطيني، بمبادرة من الجامعة وجمعية المفرق الخيرية.

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وقال رئيس جامعة آل البيت، الدكتور أسامة نصير، إن المهرجان يأتي في سياق حرص الجامعة وتطلعاتها إلى المساهمة في تنمية المجتمع وتعزيز مقومات التنمية ودورها الفاعل مع هذا المجتمع، مبيناً أن هذه الأنشطة تعبر عن متانة ولحمة العلاقات الأردنية الفلسطينية.


وتابع الحضور السامر الأردني والأغاني والأهازيج الفلسطينية، كما قدمت مجموعة الكشافة الأغاني التراثية الوطنية الأردنية التي تتغنى بالقيادة والقائد، وجال الحضور على معرض الجمعيات الخيرية الذي اشتمل على منتوجات الجمعيات من حرف يدوية وخزف وتهديب للشمغ ومناظر القش والمأكولات الشعبية والتراثية الفلسطينية والأردنية، كما اشتمل على عرض مجسمات للخيم البدوية والاكسسوارات والتحف الشرقية.

 

 




 

 


 

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