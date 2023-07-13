آل البيت: معاملة الطلبة اللاجئين كالطلبة الأردنيين في برنامج الموازي

الوكيل الاخباري - وافق مجلس أمناء جامعة آل البيت خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي المحافظة وحضور رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير وأعضاء المجلس على معاملة الطلبة اللاجئين في الأردن والراغبين بالدراسة في جميع تخصصات كليات الجامعة من حيث الرسوم وأسعار الساعات الدراسية كمعاملة الطلبة الأردنيين المقبولين في برنامج الموازي اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023/2024.

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وبين رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير أن القرار يصب في مصلحة الجامعة العليا وتحقيق أهدافها الاستراتيجية وخصوصا من حيث استقطاب الطلبة العرب والأجانب في ظل وجود تنافس شديد بين الجامعات لتحقيق ذلك.