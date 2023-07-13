السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

الخميس، 13-07-2023 09:42 م

آل البيت: معاملة الطلبة اللاجئين كالطلبة الأردنيين في برنامج الموازي

cms-image-000020512


الوكيل الاخباري - وافق مجلس أمناء جامعة آل البيت خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي المحافظة وحضور رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير وأعضاء المجلس على معاملة الطلبة اللاجئين في الأردن والراغبين بالدراسة في جميع تخصصات كليات الجامعة من حيث الرسوم وأسعار الساعات الدراسية كمعاملة الطلبة الأردنيين المقبولين في برنامج الموازي اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023/2024.

اضافة اعلان


وبين رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير أن القرار يصب في مصلحة الجامعة العليا وتحقيق أهدافها الاستراتيجية وخصوصا من حيث استقطاب الطلبة العرب والأجانب في ظل وجود تنافس شديد بين الجامعات لتحقيق ذلك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
497960

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

f369c7e8434a0c248cc658e233ba48ec

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

1689434412553

جرش: افتتاح معرض المنتوجات والحرف اليدوية

1689437128511

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

ضبط شخص22

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

الدفاع المدني 4

حريق محل تجاري في طبربور

أخبار متعلقة
1736866-1638750508

بسعر يتراوح من 14 إلى 40 ألف دينار لكل مركبة.. إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بالأردن قريباً

35482d57-11cf-419a-a6ea-e7a8d5de3f52

مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج مستجدّي ضباط الصف الجامعيين

WhatsApp Image 2023-06-15 at 14.29.24

الشاورما تتربع على عرش المأكولات المفضلة لدى الأردنيين

0L5A0043

إصابة ثلاثيني إثر انهيار بعض جدران وسقف منزل في عمّان

648ac0ff68fb5

وزير الخارجية يلتقي مسؤولين على هامش أعمال مؤتمر بروكسل 7

648ac0b9ee543 (1)

الصفدي: الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه