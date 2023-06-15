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الخميس، 15-06-2023 12:14 م

وزير الخارجية يلتقي مسؤولين على هامش أعمال مؤتمر بروكسل 7

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الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل محادثاتٍ أكدت استمرار التعاون والتنسيق بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

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وبحثت الصفدي وبوريل، على هامش أعمال مؤتمر بروكسل 7 حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

كما بحث الصفدي مع نظيره العراقي فؤاد حسين سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

كما التقى نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، وبحثا آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة.

 




 

 


 

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