الشاورما تتربع على عرش المأكولات المفضلة لدى الأردنيين

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



تربعت وجبة الشاورما على عرش الوجبات السريعة الأكثر طلباً لدى الأردنيين، وخاصةً لدى فئة الشباب، وفقًا لتأكيدات نقابة المطاعم والحلويات .



وأشارت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية بحديثها لـ "الوكيل الإخباري"، بأن حوالي 50% من الأردنيين يميلون إلى اختيار الشاورما كخيار رئيسي عند زيارة المطاعم. وتأتي برغر اللحمة في المرتبة الثانية لدى الشباب وبرغر الدجاج لدى الفتيات ، فيما تفضل العائلات وجبة البروستد بالمرتبة الأولى



واوضحت النقابة ان الطلب الحالي على الاسواق يشهد ركوداً كبيرا لاسباب عدة تعزى لضعف القوى الشرائية لدى المواطنيين وامتحانات المدارس متوقعة أن تشهد الفترة القادمة اقبالا افضل تزامنا مع عيد الاضحى و عودة المغتربين .



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