السياحة تخاطب رئاسة الوزراء لإعادة ضريبة 5% الخدمات بالفنادق

الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة السياحة هشام الشخاترة، إن الوزارة رفعت مخاطبة رسمية لرئاسة الوزراء وجمعية الفنادق بشأن إعادة ضريبة الخدمات على الفنادق السياحية بقيمة 5% والتي توزع على العاملين في هذه الفنادق.

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وبيّن الشخاترة لـ " الوكيل الإخباري" أن الوزارة تتابع هذا الملف مع الجهات المعنية، وسيتم اتخاذ قرار حياله قريباً.



وأشار أن الحكومة سبق أن تحمّلت مع الفنادق أزمة تداعيات جائحة كورونا، وقامت بخفض ضريبة المبيعات من 16- 8%، منوهاً إلى أن ملف الضريبة سيتم بحثه ودراسته.



ويطالب العاملون بالفنادق باعادة صرف ضريبة الخدمات التي تبلغ قيمتها 5% بعد أن تم خفضها ومن ثم وقفها تماماً بسبب الجائحة، وذلك نظراً لأنها النسبة المضافة على رواتبهم، والتي تسهم في تحسين مستوى معيشتهم ودخلهم.

