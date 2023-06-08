الخميس 08-06-2023
الوكيل الاخباري

الأمن يعثر على جثة ثلاثيني بالشارع في الزرقاء

الليرة التركية تواصل الانخفاض لمستوى قياسي جديد

العمل: 22.529 ألف شخص استفاد من برنامج التشغيل الوطني

وفاة بحادث تدهور مركبة في معان

الأمن يحذر من الحالة الـجوية

رئيس الوزراء يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي

سقوط طفلة من الطابق الرابع في الزرقاء

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

الضمان ينفي صرف 100 دينار لكل متعطل لا يحمل رقم ضمان

ديوان الخدمة يدعو المئات لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني - أسماء

الخميس، 08-06-2023 12:09 م

السياحة تخاطب رئاسة الوزراء لإعادة ضريبة 5% الخدمات بالفنادق

545


الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة السياحة هشام الشخاترة، إن الوزارة رفعت مخاطبة رسمية لرئاسة الوزراء وجمعية الفنادق بشأن إعادة ضريبة الخدمات على الفنادق السياحية بقيمة 5% والتي توزع على العاملين في هذه الفنادق.

اضافة اعلان


وبيّن الشخاترة لـ " الوكيل الإخباري" أن الوزارة تتابع هذا الملف مع الجهات المعنية، وسيتم اتخاذ قرار حياله قريباً. 


وأشار أن الحكومة سبق أن تحمّلت مع الفنادق أزمة تداعيات جائحة كورونا، وقامت بخفض ضريبة المبيعات من 16- 8%، منوهاً إلى أن ملف الضريبة سيتم بحثه ودراسته.


ويطالب العاملون بالفنادق باعادة صرف ضريبة الخدمات التي تبلغ قيمتها 5% بعد أن تم خفضها ومن ثم وقفها تماماً بسبب الجائحة، وذلك نظراً لأنها النسبة المضافة على رواتبهم، والتي تسهم في تحسين مستوى معيشتهم ودخلهم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
154303

الأمن يعثر على جثة ثلاثيني بالشارع في الزرقاء

63fdb86a956fb

العمل: 22.529 ألف شخص استفاد من برنامج التشغيل الوطني

0L5A0043

وفاة بحادث تدهور مركبة في معان

main_image6481ad8a9de56

الأمن يحذر من الحالة الـجوية

FyF6oPOXwAAgBhX

رئيس الوزراء يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي

6481a2dece4eb

وزارة الشباب تنظم بطولة ولي العهد الأولى للشطرنج للجامعات الأردنية

أخبار متعلقة
0c2eaa15-a6f1-42ed-b8f5-4cb6ed92c189

وزير السياحة: 26.6 طبيب لكل 10 الاف مواطن في الأردن

وزارة التربية والتعليم

قرار من وزارة التربية حول دوام المدارس يوم الاربعاء

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تنشر أبرز ما تحقق ضمن محرك الاستثمار في الثلث الأول العام الحالي

346986796_552740243681157_4450317465613961427_n

إعلان شعار عيد الاستقلال السابع والسبعين

مبنى رئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

file

نحو 2 مليون زائر للمملكة خلال الثلث الأول من 2023