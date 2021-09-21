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الثلاثاء، 21-09-2021 10:40 م

أردننا جنة يسير رحلات مسائية لمهرجان جرش

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الوكيل الاخباري - قال مساعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة ومدير برنامج "أردننا جنة" يزن الخضير، إنه سيجري تسيير رحلات مسائية للمواطنين عبر برنامج "أردننا جنة" إلى محافظة جرش، وذلك لحضور الفعاليات الفنية والثقافية المجانية في مهرجان جرش والتجول في المدينة الأثرية.

وأوضح الخضير في بيان، الثلاثاء، أن "أسعار الرحلة لن تشمل رسوم دخول الفعاليات المدفوعة الأجر"، لافتاً إلى أن حضور المشاركين للفعاليات المدفوعة سيكون اختياريا.

وبين أن سعر الرحلة سيكون 10 دنانير شامل المواصلات المجانية في حافلات سياحية ودليل سياحي مرافق للرحلة، بالإضافة الى وجبة غداء، مشيراً إلى أن برنامج هذه الرحلات سيبدأ في الفترة من 22 أيلول/سبتمبر الحالي ولغاية 2 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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