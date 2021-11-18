أردنية العقبة تحتفل بمئوية الدولة

الوكيل الاخباري - احتفلت الجامعة الأردنية فرع العقبة اليوم الخميس بمئوية الدولة الأردنية بحضور نواب وأعيان ومحافظ العقبة محمد الرفايعة وعدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء الفعاليات الشعبية في المحافظة.



وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات خلال رعايته الحفل، إن هذا الاحتفال يمثل حافزاً للانطلاق إلى المئوية الثانية بعزيمة أقوى، متسلحين بكريم الخلق لنواصل الطريق في مجتمع العدل والمساواة نحو الأمل بغدٍ أفضل، تسود فيه قيم المحبة والاحترام وتقبل الآخر.

اضافة اعلان