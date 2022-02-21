أردنية تستحدث مشروعاً لصناعة زبدة الفول السوداني

الوكيل الاخباري - الحاجة ام الاختراع، مثل طبقته سميرة المطلق الخلايلة على أرض الواقع من خلال استحداث مشروع يعد فريدا من نوعه على مستوى المملكة، ويتمثل بصناعة زبدة الفول السوداني بالعسل الطبيعي.

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تقول الخلايلة موضحة، إنها وأحد ابنائها كانا يعانيان من نقصٍ في الحديد لفترة طويلة وحاولت جاهدة البحث عن حل لهذه المشكلة الدائمة، مشيرة إلى أنها وبعد الاطلاع والبحث وجدت أن زبدة الفول السوداني غنية بالحديد والمعادن إلا أنها لم تجد منتجاً محلياً يتناسب سعره مع وضعها المالي ويكون خاليا من السكر والإضافات.



وتضيف، إنها عزمت على صناعة زبدة الفول السوداني ممزوجة بالعسل الطبيعي واستمرت محاولاتها سنوات إلا أنها فشلت بالحصول على قوام الزبدة الصحيح وكمية العسل الطبيعي المناسبة لكل خلطة الى ان تمكنت من الحصول على منتجها الفريد "Super Peanut" .



وأشارت الى أنه وبعد فترة من تناولها وإبنها لزبدة الفول السوداني ارتفع الحديد في التحاليل المخبرية التي أجراها الأمر الذي شجعها على زراعة الفول السوداني في أرضها في أعقاب الحصول عليه من مصر، لافتة أنه بدأت بزراعة مساحة محدودة جدا من الأرض لكن النتائج كانت مخيبة للآمال، إلا أنها أصرت على المضي قدما في مشروعها وزيادة محصولها ونجحت المحاولة وأصبحت سميرة تمتلك أرضاً من أربعة دونمات من الفول السوداني لأول مرة في محافظة المفرق.



ومع التجربة والممارسة وجدت الخلايلة أن إعادة تدوير مخلفات الفول السوداني مجدية صحياً واقتصادياً كونها تصلح كأعلاف للحيوانات ما شجعها على شراء الأغنام وتربيتها بالإضافة الى استخدام المخلفات كسماد طبيعي للتربة، مبينة أنها عملت على تمكين سيدات في مجتمعها من خلال تدريبهن ومساعدتهن على زراعة الفول السوداني.



واشارت الى انه وبعد النتائج الايجابية التي حققها منتجها لمعالجة بعض الأمراض قامت بالتحقق من قيمته الغذائية وترخيصه حيث استطاعت بمساعدة من الجمعية الملكية العلمية معرفة مكونات المنتج الصحية، مبينة أن منتجها حاصل على قيمة (0) من العنصر الضار وهو بروكسيد الصوديوم الذي لطالما يتواجد بنسبة ضئيلة مسموح بها في منتجات الزبدة الأخرى.



وقالت الخلايلة إنها شاركت في حملة "بادري" والتي نفذتها منظمة (كير) العالمية في الأردن وبتمويل من وكالة التنمية النمساوية، معربة عن طموحها بتأسيس مصنع لإنتاج زبدة الفول السوداني على طريقتها الصحية واستصلاح أراض في مختلف مناطق المملكة لزراعة الفول السوداني وتصدير زبدته إلى دول العالم.

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