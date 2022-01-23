انخفاض الخيار وارتفاع الكوسا.. تعرف على أسعار الخضار اليوم

الأحد 23-01-2022
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الأحد، 23-01-2022 09:05 ص

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3113.271 طن، توزعت على 1750.581 طن خضار، 1075.561 طن فواكه، و287.129 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 378.635 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 55 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 50 إلى 85 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد:

 



 




 

 


 

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