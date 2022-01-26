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الأربعاء، 26-01-2022 03:20 م

أسماء الفائزين في مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية

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الوكيل الإخباري - أعلن الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بجوائز مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية لعام 2021، احدى مبادرات الصندوق.

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ونشر الصندوق أسماء الفائزين على الموقع الإلكتروني للمسابقة (www.qac.jo)، بعد اجراء السحب الإلكتروني عليها على عدة مراحل بحضور رئيس اللجنة العليا للمسابقة بشير الرواشدة، وأعضاء اللجنة ممثلي وزارتي الداخلية والتربية والتعليم.


وبلغ عدد جوائز المسابقة لهذا لعام 620 جائزة، بلغ مجموع قيمها نحو 33900 دينار بواقع 50 إلى 1000 دينار لكل واحدة منها، وبتبرع من أهل الخير والداعمين من ابناء الوطن والمؤسسات المختلفة.


واختارت اللجنة العليا للمسابقة، “الآثار النفسية على الطلبة وعائلاتهم والمجتمع والدعم النفسي في ظل جائحة كورونا”، موضوعا لفعالياتها للعام 2021، بهدف رفع الوعي لدى أفراد المجتمع للمساهمة في التقليل من حدة التأثير النفسي نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وتعزيز الثقة لدى الأطفال وعائلاتهم لمساعدتهم على التكيف مع الظروف بشكل أفضل، وحفاظا على سلامتهم النفسية.


ورافق فعاليات المسابقة خلال العام الماضي، حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رسائل توعية ومسابقات متنوعة على صفحتها الرسمية، تفاعل معها حوالي مليون شخص من الجمهور، في الوقت الذي سجلت فيه الفيديوهات التوعوية لموضوع المسابقة على الصفحة نحو 400 الف مشاهدة.


يذكر أن ريع المسابقة يقدم كدعم لمدرسة الرجاء للأطفال الصم وضعاف السمع في لواء الرصيفة، والطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية.

 




 

 


 

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