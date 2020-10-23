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الجمعة، 23-10-2020 01:02 م

أشغال عجلون تباشر بتنفيذ عطاء توسعة طريق حلاوة

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الوكيل الاخباري - قال مدير أشغال محافظة عجلون الدكتور ماجد العلوان، ان المديرية باشرت بتنفيذ عطاء بقيمة 120 الف دينار لتوسعة المدخل الرئيسي لبلدة حلاوة من مخصصات موازنة مجلس المحافظة.

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وأضاف العلوان لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الجمعة، ان المديرية تحرص على تلبية مطالب المواطنين بأهمية الاسراع بإنجاز الطريق الذي يبلغ طوله 900 متر ويعتبر الممر الرئيسي الذي يخدم اهالي البلدة كونه يشهد حركة سير مستمرة.


واشار الى انه سيتم الانتهاء من توسعة الطريق وتعبيده خلال اسبوع، لافتا الى أن المديرية تواصل تنفيذ خططها لتعبيد وتوسعة العديد من الطرق ومنها الزراعية للتسهيل على المواطنين للوصول الى أراضيهم.

 


--(بترا)

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