أطفال اربد يبعثون رسالة بلون الدم تضامنا مع غزة

الوكيل الاخباري - وضع زهاء ألف طفل احتشدوا أمام مبنى بلدية اربد الكبرى، صباح اليوم السبت بصماتهم بلون الدم على رسالة وجهت للعالم أجمع حملت عنوان "أنقذوا الطفولة في غزة".



جاء ذلك خلال مشاركتهم بفعالية تضامنية نظمتها بلدية اربد لإعلان تضامن أطفال المدينة مع نظرائهم في غزة الذين يتعرضون لأبشع أنواع القتل والتنكيل في غزة.



وأطلق الأطفال في سماء المدينة بالونات تحمل ألوان العلم الفلسطيني، كما حملوا بين أيديهم العلمين الأردني والفلسطيني للتأكيد على وحدة الشعبين ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ورفعوا لوحات منددة بمجازر قوات الاحتلال التي تنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية التي أكدت على وجوب تجنيب الأطفال آثار الحروب وحمايتهم خلال اندلاعها.



وألقى عدد كبير من الأطفال المشاركين كلمات وقصائد باللغتين العربية والإنجليزية، عبروا خلالها عن مشاعرهم المليئة بالبراءة والصدق تجاه أطفال طالتهم الأيدي الغادرة في غزة، وأملهم في وقف فوري للحرب وأن يعيش أطفال غزة بسلام يمنحهم الفرح والحب وحق اللعب.

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