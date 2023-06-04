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الأحد، 04-06-2023 05:44 م

قطاع التعليم العالي لدول الاتحاد من أجل المتوسط يعقد اجتماعه الثاني

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الوكيل الاخباري - عقد قطاع التعليم العالي للدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، اجتماعه الثاني لكبار المسؤولين المختصين، برئاسة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، إلى جانب نائب مدير وحدة التعاون الدولي لشؤون التعليم والشباب والرياضة والثقافة في مفوضية الاتحاد الأوروبي فيليب فون دوبويل.

ويأتي الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن دول الاتحاد، ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط، لاحقاً للاجتماع السابق للاتحاد، والذي تم عقده في إسبانيا في شهر آذار الماضي، حيث تم فيه الاتفاق على وضع المسودة الأولى للإعلان الخاص بالتعليم العالي لدول الاتحاد من أجل المتوسط، الذي سيتم إعلانه رسمياً خلال الاجتماع الوزاري لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي سيعقد في المغرب في شهر تشرين الثاني المقبل.

وسيكون الاجتماع الوزاري برئاسة مشتركة من الجانب الأردني ممثلاً بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن الجانب الأوروبي بنائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، وتم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات والتعديلات من قبل ممثلي الدول بشأن المسودة النهائية، والتي عرضت خلال الاجتماع.

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