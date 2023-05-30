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الثلاثاء، 30-05-2023 04:44 م

توضيح حول موعد تسجيل طلبة الصف الاول بالمدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري -  أكد مدير التعليم العام والناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد جميل المساعفة، أن الوزارة ستقوم باطلاق المنصة الخاصة بتسجيل طلبة الصف الأول ابتدائي في المدارس الحكومية قبل منتصف الشهر المقبل.

وأضاف المساعفة في تصريحات صحفية أن الوزارة وضعت ضابط ارتباط من قسم التعليم في كلّ مديرية لضبط الطاقة الاستيعابية في كلّ مدرسة، حيث تم تزويده بكافة متطلبات الدخول للمنصة لادخال البيانات تمهيدا لاطلاقها بعد الانتهاء من حصر الأعداد.

وبيّن المساعفة أن التسجيل بالمدارس الحكومية سيكون حصريا عبر المنصة الالكترونية . 

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